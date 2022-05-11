Маскат, 11 мая 2022, 13:50 — REGNUM Завершение спецоперации России на Украине прекратит попытки западных стран подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в прошлое. Об этом 11 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.
По его словам, необходимо уважать культурное, конфессиональное, цивилизационное многообразие современного мира, «эпоха колониализма ушла в прошлое — надо это признать».