Маскат, 11 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Завершение спецоперации России на Украине прекратит попытки западных стран подрывать международное право и продвигать однополярный мир, эпоха колониализма ушла в прошлое. Об этом 11 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Завершение нашей военной операции будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принципы суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать, так называемый, однополярный мир при доминировании США и их союзников», — заявил Лавров.

По его словам, необходимо уважать культурное, конфессиональное, цивилизационное многообразие современного мира, «эпоха колониализма ушла в прошлое — надо это признать».