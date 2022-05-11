Москва, , 13:58 — REGNUM Российский посол в Варшаве Сергей Андреев полагает, что нападение на него готовилось с ведома польских спецслужб. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Сергей Андреев Посольство России в Польше

Дипломат подчеркнул, что не верит в спонтанность направленной против него акции. По его словам, польские службы охраны правопорядка, службы безопасности очень квалифицированные.

«Всё это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Соответственно, не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны польских соответствующих служб», — сказал посол Андреев.

Он добавил, что почему-то спецслужбы подставились сами и подставили своё руководство. В этом и заключается вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая посол Андреев должен был возложить венок на кладбище советских воинов. На него и других российских дипломатов напали, облив красной краской. Церемония оказалась сорвана.

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