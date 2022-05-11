Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Первый тизер-трейлер сиквела Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» вызвал огромный интерес у зрителей. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на данные студий Disney и 20th Century.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

Как отмечает СМИ, за первые 24 часа после выхода официального ролика его посмотрели 148,6 млн раз. Наибольшее количество зрителей тизера было из Китая — 23 млн. Помимо просмотров видео на YouTube и в социальных сетях, в число 148,6 млн входят просмотры на больших экранах перед началом показа «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Аватар: Путь воды» запланирована на 16 декабря 2022 года. К главным ролям вернулись Сэм Уортингтон (Джейк) и Зои Салдана (Нейтири).

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