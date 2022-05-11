Каракас, , 13:49 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул готовность венесуэльского и кубинского правительств двигаться вперед в деле возобновления и укрепления связей и сотрудничества между двумя странами с учетом текущей международной ситуации. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.

Николас Мадуро (сс) Eneas De Troya

«Мы движемся к творческому и глубокому переосмыслению плана сотрудничества между Кубой и Венесуэлой, чтобы улучшить, расширить и углубить взаимную поддержку, с целью наступления новой эры процветания для обеих стран и всей Латинской Америки и Карибского бассейна», — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер подчеркнул важность адаптации двустороннего сотрудничества к новым временам с целью оказания положительного влияния на социальную, экономическую и культурную жизнь кубинского и венесуэльского народов.

Также он отметил, что за последние два десятилетия Венесуэла и Куба создали глубокую сеть сотрудничества, которая позволила обеим странам противостоять различным ситуациям в единой манере, являясь примером сотрудничества для всего мира.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро назвал положительным свой визит в Венесуэлу, где он обсудил с местными властями экономические и финансовые вопросы, а также обменялся опытом, который приведет к действиям по улучшению экономики и качества жизни обоих народов.

Марреро подтвердил обоюдную готовность Венесуэлы и Кубы пересмотреть и привести отношения сотрудничества в соответствие с текущим моментом, а также определить новые ниши сотрудничества и укрепить то, что было достигнуто на сегодняшний день.