Цхинвал, , 13:49 — REGNUM Жители Южной Осетии почувствуют улучшения в жизни через год после того, как президентом страны станет лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Об этом он 11 мая заявил ТАСС.

Герб Южной Осетии

Победивший на президентских выборах Гаглоев заявил, что улучшения будут и в экономическим плане, и в других сферах. Будущий президент заявил, что у него есть план, как это сделать.

«Есть уверенность, что по прошествии первого года вы эти изменения в лучшую сторону и положительную динамику увидите», — сказал Гаглоев журналистам.

Он также заявил, что Южная Осетия под его руководством сможет стать «самоокупаемой» республикой.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.

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