Цхинвал, 11 мая 2022, 13:49 — REGNUM Жители Южной Осетии почувствуют улучшения в жизни через год после того, как президентом страны станет лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Об этом он 11 мая заявил ТАСС.
Победивший на президентских выборах Гаглоев заявил, что улучшения будут и в экономическим плане, и в других сферах. Будущий президент заявил, что у него есть план, как это сделать.
«Есть уверенность, что по прошествии первого года вы эти изменения в лучшую сторону и положительную динамику увидите», — сказал Гаглоев журналистам.
Он также заявил, что Южная Осетия под его руководством сможет стать «самоокупаемой» республикой.
Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.
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