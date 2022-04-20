Москва, 20 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. На платформе «Объясняем. рф», созданной для информирования жителей страны о социально-экономической ситуации в России, запущен раздел «Меры поддержки». В нем представлена информация о мерах, принятых Правительством РФ для поддержки населения и экономики в условиях беспрецедентных санкций. Особенность раздела — навигатор для поиска подходящих мер.

Цитата с сайта объясняем. рф На платформе «Объясняем. рф» запущен раздел «Меры поддержки»

Новый раздел поможет сориентироваться в мерах поддержки: найти актуальные, изучить их суть и узнать способы получения. Все меры поделены на три группы: «Гражданам», «Бизнесу» и «Системные», также есть сортировка по категориям «Общие», «Социальные», «Налоги», «Финансы» и «Регулирование». В карточках мер содержится описание, срок действия и дополнительная информация, в том числе условия получения поддержки, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы, вводящие меру.

Для удобства пользователей при поиске подходящих мер, в разделе создан навигатор в виде анкеты. Перейти в навигатор можно, нажав на кнопку «Пройти опрос». Далее, ответив на несколько вопросов, пользователь получит список мер, которые подходят под заданные им параметры. По ходу принятия решений о мерах поддержки, навигатор будет обновляться.

«У нас уже был опыт запуска навигатора по мерам во время пандемии коронавируса. Этот инструмент оказался очень востребованным жителями нашей страны. В связи с введением санкций, Правительством России принято уже порядка 250 различных мер поддержки для граждан, бизнеса и отраслей экономики. Сервис поможет населению и владельцам своего дела разобраться в этих мерах поддержки», – заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

У нового раздела «Меры поддержки» есть большой потенциал, считает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор INPRO. digital Виталий Арбузов.

«По опыту могу сказать, что бизнес-сообщество не всегда достаточно проинформировано о важных законопроектах, которые открывают новые возможности для реализации его задач и процессов. Предприниматели, нуждаются в объяснении, какие меры поддержки сейчас разрабатываются и какие уже активно работают на благо их социально-экономического состояния. Также важно понимать, как тот или иной законопроект или меры поддержки, принимаемые правительством и президентом, влияют на различные социальные группы — бизнесменов, IT-специалистов, фрилансеров и т.д.

Интуитивно понятный интерфейс и вспомогательный навигатор на платформе служат помощниками в поиске предпринятых мер поддержки. Меня интересовали налоговые льготы для IT-компаний, разъяснения по нужному законопроекту — я нашел их в этом разделе за две минуты», — пояснил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

Официальный интернет-ресурс «Объясняем. рф» был запущен 1 марта Правительством РФ для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации. Реализацией проекта занимается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог».

На портале ежедневно публикуется проверенная информация по наиболее значимым социально-экономическим темам, а также ответы на самые актуальные вопросы граждан — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.

Всего за период 25 февраля — 18 апреля 2022 г. поступило более 9912 вопросов от жителей из всех регионов страны. На данный момент зафиксировано более 11 млн посещений портала Объясняем. рф. Число подписчиков в социальных сетях составляет более 370 тыс.