Брянск, , 13:52 — REGNUM В Брянской области за последние сутки выписаны после выздоровления 32 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в региональном оперативном штабе. В летальную статистику внесли одну запись.

Коронавирус Permkrai.ru

С начала пандемии в Брянской области подтверждено 161 396 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 157 076 человек, скончались от осложнений 3 998 пациентов. Лаборатории региона провели 1 840 319 исследований на коронавирус.

За минувшие сутки в ковид-госпитали направлены четыре жителя.