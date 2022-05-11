Саранск, 11 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 035 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

Всего в регионе подтвердили 67 533 случая заражения коронавирусом, из них 37 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1383 человека, за минувшие сутки скончался один человек. Накануне в республике летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы шесть пациентов, накануне в больницы попали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 36 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 55 жителей республики.