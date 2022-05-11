Донецк, , 13:46 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерии. Об этом 11 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что Петровский и Кировский районы Донецка были обстреляны украинскими националистами в 13:20 (совпадает с мск) и в ходе них по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО в приграничной зоне региона поразила украинский беспилотник.