Херсон, 11 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Полный переход Херсонской области под законодательство Российской Федерации произойдёт до конца 2022 года. Об этом 11 мая заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он рассказал, что власти области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину о включении региона в состав России. По словам чиновника, референдум о присоединении проводится не будет, поскольку Херсон и так является Россией.

«До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации», — заявил Стремоусов.