Москва, 11 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Существенный рост инфляции в Германии стал последствием в первую очередь высоких цен на энергоресурсы и продовольствие, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Но даже без учёта этих факторов на инфляцию в Германии, как и во всей еврозоне, влияет ещё и рост цен на услуги и непродовольственные товары.

Напомним, что инфляция в еврозоне в целом по итогам апреля установила свой рекорд, взлетев до 7,5%, и рост потребительских цен в Германии внёс свой значительный вклад в этот рост.

А из такого роста инфляции следует объективно необходимое ужесточение монетарной политики и в Германии, и в еврозоне в целом, так как динамика инфляции в Германии, как правило, «локомотив» инфляции всей еврозоны (хотя всё большую роль в росте потребительских цен еврозоны начинает играть выросшая до двузначных темпов инфляция в странах Балтии и ряде стран центральной Европы).

«Ястребы» из Европейского центробанка считают, что повышать процентную ставку в еврозоне надо уже в июле. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард, хотя высказывается на тему будущих изменений процентных ставок довольно осторожно, не исключает повышения процентной ставки уже в этом году.

ЕЦБ находится «между двух огней», так как его управляющим сегодня нужно делать непростой выбор между борьбой с инфляцией и поддержкой реального сектора экономики еврозоны.

Скорее всего, ЕЦБ этим летом всё-таки начнёт ужесточать ДКП, так как пока повода для снижения цен на энергоносители и продовольствие просто нет. Курс евро на Московской бирже дешевеет к рублю сегодня на 0,53%, евро снова опустился ниже 73 рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост годовой инфляции потребительских цен в Германии за апрель был пересмотрен с 7,6 до 7,8%, что оказалось рекордно высокой цифрой с момента начала расчёта этого показателя. Темпы помесячной инфляции в Германии в апреле составили 0,7%.

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