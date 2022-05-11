Йошкар-Ола, , 13:42 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 мая лечение получают 65 пациентов, из них у 21 человека подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

У всех 65 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 55 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из десяти пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один. 12 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны двое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая выздоровели с начала пандемии 43 358 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 542 случая заражения коронавирусом, из них шесть — за последние сутки.