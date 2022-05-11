Самара, 11 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Тарифные ставки и оклады на 9% намерены поднять работникам АвтоВАЗа с 1 июня в Самарской области. Эту информацию подтвердили 11 мая в пресс-службе областного правительства.

Lada.ru Производственная площадка АВТОВАЗа

Сообщается, что такое решение было принято на заседании согласительной комиссии. Ежегодная индексация тарифных ставок и окладов работников с 1 июля закреплена в коллективном договоре АвтоВАЗа, но в 2022-м году на фоне санкций со стороны западных стран в отношении России, было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам с 1 июня. Кроме этого, было решено выплатить сотрудникам премии.

Отмечается, что ситуацию на АвтоВАЗе глава региона Дмитрий Азаров держит под личным контролем.

«Более 60 тысяч жителей региона заняты в производстве автомобилей и компонентов. И именно от АвтоВАЗа зависят доходы и благополучие семей сотрудников. Все, что от меня зависит, я сделаю для помощи предприятию, трудовому коллективу, можете не сомневаться», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вопросы загрузки и ритмичной работы АвтоВАЗа решаются в ежедневном режиме в Самарской области.