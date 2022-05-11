Абакан, , 13:40 — REGNUM Зерновой клин в Хакасии за прошедшие праздничные дни увеличился до 27 тыс. га. В том числе под пшеницей занято 21 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Посевная Lenobl.ru

Под овсом занято 1540 га. Ячменем засеяно 785 га, рапсом — 2700 га. В Усть-Абаканском районе аграрии начали высаживать морковь (почти 30 га).

В 2022 году посевные работы в Хакасии идут с опережением прошлогоднего графика. На текущую дату 2021 года было засеяно 11 700 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области аграрии весной планируют посеять 2,8 млн гектаров яровых культур.

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