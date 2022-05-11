Йошкар-Ола, , 13:40 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 мая выздоровели с начала пандемии 43 358 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Kraszdrav.ru

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 542 случая заражения коронавирусом, из них шесть — за последние сутки. 1086 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 27 апреля до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19.

За день в ковид-стационы региона госпитализировали двоих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 10 мая лечение получали 63 пациента, из них у 22 человек подтверждено заражение коронавирусом.