Красногорск, 11 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Подмосковье готовят новую меру поддержки для строительных компаний, которые возводят социальные объекты. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Детский сад

Предполагается, что компании, которые будут передавать социальные объекты в муниципальную собственность получат налоговые преференции. Соответствующие поправки в региональное законодательство планируется внести на рассмотрение Московской областной думы в ближайшее время.

«Ещё одна мера предлагается для девелоперов, которые занимаются комплексной застройкой и вместе с жильем сдают соцобъекты. Мы предлагаем освободить их от налога на имущество по школам, детским садам и поликлиникам, которые будут переданы в областную и муниципальную собственность», — сказал Воробьев.