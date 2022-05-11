Молдавия, , 13:38 — REGNUM Экономические исследования, проведённые в Молдавии, показали, что в стране за год число жителей, находящихся за черной бедности, выросло на 1,6 процентных пункта и составило 26,8%. Об этом говорится в докладе, обнародованном 11 мая народным адвокатом республики Чеславом Панько.

Владмир Маковский. Посещение бедных. 1874

«Пандемический кризис, экономический и энергетический кризис привели к росту цен и еще более углубили уровень бедности в 2021 году», — заявил Панько.

Он отметил, что действия правительства усугубили ситуацию в стране, а последствия кризисов оказали большее воздействие на малообеспеченные семьи. За чертой крайней бедности, по данным омбудсмена, в Молдавии находятся 10,8% жителей страны.

Панько призвал руководство республики принять меры поддержки для граждан социально уязвимых слоёв.

Стоит отметить, что в Молдавии после прихода к власти правительства от прозападной партии «Действие и солидарность» цены на газ выросли в несколько раз. Также существенно выросла стоимость продуктов и топлива для автомобилей.

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