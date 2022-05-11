Лондон, , 13:38 — REGNUM Актёр Том Фелтон, сыгравший во франшизе «Гарри Поттер», рассказал, как на его личную жизнь повлияла роль волшебника Драко Малфоя. Об этом 11 мая пишет E! News.

Том Фелтон Скриншот с YouTube

Фелтон признался, что из-за его персонажа ему не везло в личной жизни, в том числе в отношениях с противоположным полом. «Я ходил с крашеными волосами и играл злого волшебника. Это было не круто. Это не делало мне одолжений с девушками… Моё расписание было составлено таким образом, что я мог оставаться в школе с недельными выходными. Я продолжал учиться как обычно. Я получал случайные шутки или комментарии от своих товарищей, но, честно говоря, никого это не беспокоило», — поделился артист.

Ранее Том Фелтон посетил Россию. В декабре 2021 года в рамках фестиваля Bubble Comics Con он пообщался с фанатами и журналистами в Москве.

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