Лондон, 11 мая 2022, 13:38 — REGNUM Актёр Том Фелтон, сыгравший во франшизе «Гарри Поттер», рассказал, как на его личную жизнь повлияла роль волшебника Драко Малфоя. Об этом 11 мая пишет E! News.
Фелтон признался, что из-за его персонажа ему не везло в личной жизни, в том числе в отношениях с противоположным полом. «Я ходил с крашеными волосами и играл злого волшебника. Это было не круто. Это не делало мне одолжений с девушками… Моё расписание было составлено таким образом, что я мог оставаться в школе с недельными выходными. Я продолжал учиться как обычно. Я получал случайные шутки или комментарии от своих товарищей, но, честно говоря, никого это не беспокоило», — поделился артист.
Ранее Том Фелтон посетил Россию. В декабре 2021 года в рамках фестиваля Bubble Comics Con он пообщался с фанатами и журналистами в Москве.
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