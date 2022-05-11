Вашингтон, 11 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ключевым событием первой недели мая стало объявление ФРС о повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 50 б. п. до 0,75-1%. Увеличение ставки сразу на 0,5% стало первым таким резким повышением с мая 2000 года, заявил ИА REGNUM директор по инвестидеям «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил уместность дальнейшего повышения ставок так же на 50 б. п., но не на 75 б. п. как ожидалось рынками. Также ФРС начинает c 1 июня постепенное сокращение баланса с активами в $8,9 трлн, распродажа казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг с баланса начнется с $47,5 млрд в месяц ($30 млрд и $17,5 млрд, соответственно). С 1 сентября планируется ужесточение распродаж до $95 млрд в месяц ($60 млрд казначейских и $35 млрд ипотечных ценных бумаг).

«Основные американские индексы на прошлой неделе показали одно из сильнейших падений за последние два года. Общее негативное настроение инвесторов связано с проблемами рекордно высокой инфляции в США и замедлением экономического роста. Также в качестве триггера распродаж послужил обновленный прогноз Банка Англии о признании стагфляции в экономике в качестве базового сценария развития. Так, индексы США упали на 3-5%, акции роста показали динамику хуже, чем акции стоимости, а максимальное падение показали акции технологичных компаний, наиболее чувствительных к изменению процентных ставок. Также важно отметить, что акции крупной капитализации были под большим давлением, чем акции средней и малой капитализации. Распродажные настроения преобладали и на сырьевых площадках, где упали котировки энергоносителей, многих промышленных и драгоценных металлов», — отметил эксперт.

По его словам, рынок труда остается сильным. Фактический уровень безработицы остался на уровне предыдущего мартовского значения и составил 3,6% против прогнозных 3,5%. «Экономика США в апреле добавила немного больше рабочих мест, чем ожидалось на фоне растущей напряженности на рынке труда, растущей инфляции и опасений замедления экономического роста. Так, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 428 тыс. (-0,7% м/м) против ожидаемых 390 тыс. Число занятых в частном секторе увеличилось на 406 тыс. (-4,7% м/м) против ожидаемых 378 тыс. Однако, еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице выросли с 180 тыс. до 200 тыс. (+1,1%) против прогнозных значений — 180 тыс.», — пояснил Черепанов.

Он также обратил внимание, что статистика по уровню деловой активности в США показала замедление в апреле. Показатель в производственном секторе сократился до 55,4 (-2,9% м/м) против прогнозного значения 57,5 (-3,7%), в сфере услуг значение упало до 57,1 (-2,1% м/м) против прогнозного 58,5 (-2,4%).

Доходность 10-летних трежерис выросла за неделю на 23 б. п. до 3,12% на фоне результатов заседания ФРС и данных по рынку труда. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $113 млрд не оказали давление на доходности.

«На текущей неделе продолжится сезон отчётностей за 1кв 2022 года, в рамках которого отчитаются следующие компании: Disney, Beyond Meat и другие. Среди важной макростатистики будут опубликованы данные по инфляции в США: ожидается, что в апреле годовая инфляция в Штатах упала с 8,5% до 8,1%, а месячная — с 1,2% в марте до 0,2%», — добавил эксперт.