Кабул, 11 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН опубликовали совместный отчёт, в котором говорится, что около 20 миллионов человек, примерно половина населения Афганистана, в настоящее время голодают. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В отчёте указано, что, хотя международная помощь и предотвратила гуманитарную катастрофу прошлой зимой, в стране по-прежнему сохраняется беспрецедентный голод.

С возвращением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти иностранные доноры прекратили или сократили свою финансовую помощь Афганистану, и страна ещё больше погрузилась в нищету и экономический кризис. Основная причина этой карательной акции связана с опасениями по поводу терроризма и нарушений прав человека при правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель ФАО Ричард Транчард назвал ситуацию с продовольственной безопасностью в Афганистане «ужасной» и призвал оказать дополнительную помощь нуждающимся. Он сказал, что проблемы крестьян страны должны решаться. В отчёте прогнозируется, что с наступлением сезона сбора урожая пшеницы и увеличением гуманитарной помощи число голодающих сократится до 18,9 миллиона человек к ноябрю этого года.

Мэри Аллен Мак-Гротти, сотрудник Всемирной продовольственной программы в Афганистане, призвала к продолжению помощи продовольствием и средствами к существованию для спасения жизней афганского народа, заявив: »В течение нескольких месяцев мы осуществляли крупнейшую операцию в мире по оказанию продовольственной помощи, с августа 2021 года она была предоставлена более чем 16 миллионов человек».

Организация Объединённых Наций предупредила, что нынешняя засуха и экономический кризис угрожают жизни миллионов людей, подчеркнув, что отсутствие продовольственной безопасности находится на рекордно высоком уровне.

В отчёте также говорится, что продолжающийся конфликт на Украине привёл к росту цен на продовольствие в Афганистане и создал множество проблем для жителей этой страны. ВПП ранее предупреждала, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и топливо в Афганистане, и что цены могут вырасти ещё больше. Шили Текрал, представитель программы, сказал, что цены на продовольствие и топливо в Афганистане выросли на 40% за последние восемь месяцев.

ВПП и ФАО заявили в своем отчёте, что будут продолжать работать с целью помочь нуждающимся по всему Афганистану и попытаться предотвратить голодание большего числа людей.

Опасения по поводу беспрецедентного голода в стране растут, и ООН ранее заявляла, что около 23 миллионов афганцев голодают и что 95% населения не имеют достаточно еды. По данным организации, 10 млн афганских детей нуждаются в немедленной помощи, чтобы выжить.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, страна столкнулась с серьёзным гуманитарным кризисом, и ООН предупредила, что около 97% населения Афганистана пострадает от текущей гуманитарной ситуации в стране, если не будет оказана немедленная помощь.