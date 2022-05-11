Краснояружский район, , 17:49 — REGNUM Около 3,5 млн рублей выделено на реставрацию ветряной мельницы в селе Демидовка Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе минстроя региона.

Ветряная мельница Пресс-служба министерства строительства Белгородской области

Мельница в Краснояружском районе является объектом культурного наследия регионального значения. Подрядчик укрепит фундамент памятника архитектуры, полностью восстановит каркас, кровлю и лопасти с соблюдением первоначального облика. Также благоустроят прилегающую территорию — установят лавочки, урны, наружное освещение и видеонаблюдение. Работы планируется завершить к сентябрю 2022 года.

В Демидовке в конце XIX века было построено семь подобных объектов, все они принадлежали местной знати и функционировали до начала Великой Отечественной войны. Единственная уцелевшая мельница в послевоенном периоде пострадала от пожара в 1995 году, её и восстанавливают специалисты.