Херсон, 11 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Херсонская область Украина намерена до конца 2022 года полностью перейти под законодательство России, заявил 11 мая заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой о включении Херсонской области в состав РФ обратятся к президенту России Владимиру Путину власти этого региона.

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