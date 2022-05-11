В Херсонской области назвали сроки перехода под законодательство России
Херсон, 11 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Херсонская область Украина намерена до конца 2022 года полностью перейти под законодательство России, заявил 11 мая заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
«До конца года мы полностью переходим под законодательство Российской Федерации», — сказал он журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой о включении Херсонской области в состав РФ обратятся к президенту России Владимиру Путину власти этого региона.
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