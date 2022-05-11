Курск, 11 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Украинский беспилотник поразила система ПВО в приграничной зоне Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал 11 мая в телеграм-канале.

Kremlin.ru Роман Старовойт

Он объяснил, что именно со стрельбой по беспилотнику связаны залпы, о которых сообщали местные жители. В результате беспилотный аппарат сбит, пострадавших и разрушений нет.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Курской области система ПВО также уничтожила два беспилотника. В регионе продлён до 25 мая «жёлтый» уровень террористической опасности.

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