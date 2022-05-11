Маскат, 11 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Возможность достижения мирного урегулирования на Украине политическим путем упустил секретариат Организации Объединённых наций. Об этом 11 мая заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Mid.ru Сергей Лавров

«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие семь лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на востоке Украины», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал, что Москва посоветовала генсеку ООН в первую очередь добиться от киевского режима прекратить оказывать препятствия выходу мирного населения из районов проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Кроме того, Лавров добавил, что в данный момент один из представителей секретариата ООН «находится «на земле» и старается помочь в решении поставленных нами вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что гражданских лиц на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось.