В Индонезии за сутки выявили 400 случаев заражения коронавирусом
Джакарта, 11 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 400 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
По состоянию на 11 мая в Индонезии выявлено 6 049 541 носителей коронавируса.
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки побороть коронавирус смогли 916 человек. Всего побороть коронавирус смогли 5 887 786 человек.
За сутки от COVID-19 умерли 8 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 424 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что в столичном регионе зарегистрирован 21 случай заражения острым гепатитом.