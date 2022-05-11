Джакарта, 11 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 400 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 11 мая в Индонезии выявлено 6 049 541 носителей коронавируса.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки побороть коронавирус смогли 916 человек. Всего побороть коронавирус смогли 5 887 786 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 8 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 424 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что в столичном регионе зарегистрирован 21 случай заражения острым гепатитом.