Курск, 11 мая, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В приграничной зоне Курской области 11 мая сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 мая над Курской областью силами ПВО были уничтожены два разведывательных беспилотника Ту-143 «Рейс».