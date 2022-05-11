Москва, 11 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не будет подавать апелляцию на своё отстранение от соревнований. Об этом 11 мая сообщили во Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Minsport.gov.ru Евгений Рылов

«Евгений Рылов не будет подавать апелляцию на решение FINA», — сообщили в федерации.

Напомним, 22 апреля Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на девять месяцев из-за участия в концерте-митинге, который прошёл 18 марта на стадионе «Лужники» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.