Пекин, 11 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Китайская издательская компания NetEase назвала дату проведения трансляции Connect 2022, в рамках которой она представит новые видеоигры. Об этом 11 мая сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Стрим запланирован на 20 мая 2022 года, отмечается, что он будет проходить на английском и японском языках. NetEase Games расскажет зрителям о 14 проектах для ПК и консолей, в числе которых не только Dead by Daylight Mobile, Harry Potter: Magic Awakened, Naraka: Bladepoint, но и новые игры. Англоязычная трансляция начнётся в 20 мая 2022 года, в 20:30 по московскому времени.

Для справки: NetEase является одной из крупнейших в Китае компаний, специализирующейся на интернет-технологиях, а также на разработке онлайн-игр. Ей принадлежат такие франшизы, как Westward Journey Online, Tianxia III, New Ghost, Justice и другие.