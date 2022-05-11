Китайский издатель NetEase в мае представит несколько новых видеоигр
Пекин, 11 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Китайская издательская компания NetEase назвала дату проведения трансляции Connect 2022, в рамках которой она представит новые видеоигры. Об этом 11 мая сообщает портал Gematsu.
Стрим запланирован на 20 мая 2022 года, отмечается, что он будет проходить на английском и японском языках. NetEase Games расскажет зрителям о 14 проектах для ПК и консолей, в числе которых не только Dead by Daylight Mobile, Harry Potter: Magic Awakened, Naraka: Bladepoint, но и новые игры. Англоязычная трансляция начнётся в 20 мая 2022 года, в 20:30 по московскому времени.
Для справки: NetEase является одной из крупнейших в Китае компаний, специализирующейся на интернет-технологиях, а также на разработке онлайн-игр. Ей принадлежат такие франшизы, как Westward Journey Online, Tianxia III, New Ghost, Justice и другие.