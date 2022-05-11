Эрбиль, Ирак, 11 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Артиллерия армии Ирана обстреляла ряд территорий в Иракском Курдистане. Об этом 11 мая сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на представителей местных властей.

ypa.ir Танки Корпуса стражей исламской революции на параде

По данным источников, обстрел начался в 08:00 утра в среду, 11 мая, и продолжался несколько часов.

Отмечается, что целью обстрела стали базы курдских вооружённых формирований, которые совершают нападения на иранских пограничников и занимаются контрабандой оружия через ирано-иракскую границу.

Информации о разрушениях и погибших в результате обстрела не поступало.

Ранее иранские СМИ сообщили о том, что в окрестностях города Эрбиль были обнаружены базы террористических формирований.