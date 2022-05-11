Аша, Челябинская область, 11 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Челябинской области замглавы Ашинского района предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Преступление было выявлено по итогам проверки, проведённой областной Контрольно-счётной палатой. Оказалось, что чиновник способствовал одной фирме в приёме и оплате строительных работ, выполненных с нарушением строительных норм и требований. Размер взятки за это составил 800 тыс. рублей.

Ещё два гражданина также являются фигурантами уголовных дел. Им вменяют дачу взятки и посредничество во взяточничестве.