Замглавы челябинского района обвинили в получении взятки
Аша, Челябинская область, 11 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Челябинской области замглавы Ашинского района предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Преступление было выявлено по итогам проверки, проведённой областной Контрольно-счётной палатой. Оказалось, что чиновник способствовал одной фирме в приёме и оплате строительных работ, выполненных с нарушением строительных норм и требований. Размер взятки за это составил 800 тыс. рублей.
Ещё два гражданина также являются фигурантами уголовных дел. Им вменяют дачу взятки и посредничество во взяточничестве.