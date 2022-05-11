Литва, 11 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны облит краской в литовском городе Скуодас. Об этом 11 мая сообщил департамент полиции при МВД Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«В Скуодасе краской облит памятник на воинском захоронении», — говорится в заявлении.

На воинском кладбище в Скуодасе захоронены 1614 солдат и офицеров, павших осенью 1944 года, в том числе три Героя Советского Союза.