Астана, 11 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Члены мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана 11 мая одобрили законопроект ратификации соглашения об оказании военно-технической помощи Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

«В целях обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центральноазиатского региона казахстанская сторона оказывает киргизской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества», — говорится в заключении к документу.

Сообщается, что законопроект направят в сенат (верхнюю палату парламента) Казахстана для дальнейшего согласования. После этого его также передадут президенту республики.

Стоит отметить, ранее замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов сообщил журналистам, что соглашение с Киргизией предполагает разовую передачу военного имущества киргизской стороне. Бишкек при этом обязуется, что полученное имущество не будет передано третьей стороне.