* запрещённая в России организация

Сингапур, 11 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Сингапура сообщило, что 29-летний гражданин страны был арестован за «заговор с целью присоединиться к талибам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бежать в Афганистан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Раджиф Лал Манан Лал сказал, что не планировал совершать что-либо против Сингапура и хотел отправиться в Афганистан, «чтобы сражаться с врагами ислама».

Одно из сингапурских СМИ цитирует представителей МВД, заявивших, что Раджиф Лал Манан Лал был сотрудником логистической компании и с 2013 года находился под влиянием иностранного религиозного сайта и приобрёл экстремистские взгляды.

Полиция Сингапура заявила, что он получил техническую подготовку и планировал отправиться в Афганистан, чтобы присоединиться к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).