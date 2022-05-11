Сеул, 11 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 11 мая с представителями Индонезии, Центральноафриканской Республики и других стран, прибывшими накануне в Сеул для участия в церемонии его инаугурации. Об этом сообщает Yonhap News.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

На встрече с экс-президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри глава Южной Кореи обсудил общий опыт двух стран в достижении демократизации и экономического развития. Он также выразил надежду на то, что будучи председателем G-20 Индонезия будет оказывать поддержку Южной Корее.

Мегавати Сукарнопутри вручила Юн Сок Ёлю поздравительное письмо от президента Индонезии Джоко Видодо.

Позже президент Южной Кореи встретился с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой.

Южнокорейский лидер приветствовал первый за 20 лет визит президента африканской страны в Южную Корею. В свою очередь, Туадера сказал, что он был впечатлен церемонией инаугурации и что для него честь присутствовать на ней.

Юн Сок Ёль также провел отдельные встречи с представителями Канады, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Эквадора, Монголии и Японии.