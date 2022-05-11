Пермь, 11 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Пермском крае дымовая завеса исчезнет после смены направления ветра. Это произойдёт уже во второй половине дня 11 мая. Об этом сообщает rifey.ru со ссылкой на ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Смог

На территории Прикамья ожидается прохождение холодного фронта и умеренные дожди. Ветер изменит направление на юго-западное. Такие погодные условия будут способствовать рассеиванию смога, который пришёл в регион из-за пожаров в Курганской области. До Перми холодный фронт дойдёт не ранее 20:00 по местному времени (18:00 мск).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая пермяки жаловались на запах гари и смог. Дымка повисла над городом из-за пожаров, которые произошли в Курганской области. В Перми и шести населенных пунктах взяты на исследование пробы воздуха. Пермякам советуют ограничить выход на улицы, пить больше воды и держать закрытыми окна в жилье.