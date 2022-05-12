Алейск, Алтайский край, , 06:48 — REGNUM Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в Алтайском крае проводится выездные онкопатрули, они помогают эффективнее выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях. Подробности недавнего визита выездной бригады врачей Алтайского краевого онкологического диспансера и Диагностического центра Алтайского края в Алейск сообщает сайт Алтайского краевого онкодиспансера «Надежда».

Символ борьбы с раком молочной железы James Palinsad

Общий онколог, маммолог, уролог, врач ультразвуковой диагностики, рентгенолог и эндоскопист вели бесплатный прием жителей Алейского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского и Шипуновского районов.

Всего в рамках онкопатруля было проконсультировано 78 пациентов, проведено 9 эндоскопических исследований, 8 УЗИ и 2 трепан-биопсии молочных желез. В результате работы выявлено 8 злокачественных новообразований кожи, одна меланома, три рака молочной железы, один рак почки и один рак желудка. Все пациенты получили направление в Алтайский краевой онкологический диспансер, где им определят тактику лечения их заболевания.

«Такие выездные мероприятия очень удобны для нас, жителей районов. В Барнаул добираться сложно — и в денежном отношении, и время нужно найти, с работы отпроситься, а сейчас еще и огороды пошли. Так что для нас это дополнительный стимул и возможность проверить свои болячки. Надо, чтобы чаще проводили такие акции», — поделилась жительница Алейска Наталья Рябова.

«Своего уролога у нас в районе нет, а с имеющимися проблемами следить за здоровьем как-то нужно. Само собой, узнав о возможности попасть на прием к урологу диагностического центра, мы, не раздумывая, записались и поехали. И не зря — получили подробные рекомендации: какие лекарства нужны, что и как принимать», — рассказала семейная пара из Чарышского района.

В ходе выездной работы врачи Алтайского краевого онкологического диспансера не только консультировали непосредственно пациентов, но и провели активную просветительскую работу по повышению онконастороженности медработников Алейской центральной районной больницы.

Так, рентгенолог Ольга Борисенко провела для коллег мастер-класс по правильному прочтению маммографических снимков. При этом на 16 из 60 просмотренных маммограм были выявлены патологические изменения молочных желез, по 5 снимкам пациенты с подозрением на злокачественное новообразование были направлены на биопсию опухолевой ткани.

«Я полностью согласна, что врач любой специальности — не только онколог — должен быть заинтересован в своевременном выявлении онкопатологий. Лучше гипердиагностика — лучше лишний раз перепроверить жалобы пациента, свои подозрения, чем недосмотреть и пропустить болезнь», — отметила в ходе недавней конференции по ранней диагностике рака онколог-маммолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Хакимова.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Алла Федоскина рассказала средним медицинским работникам об особенностях диагностики онкопатологий наружных локализаций.

«В целом, итогами онкопатруля мы довольны. Приятно было увидеть большую заинтересованность в акции со стороны руководства Алейской ЦРБ. Они провели качественную предварительную работу по отбору пациентов — в итоге на прием к краевым специалистам попалите именно те люди, которым это, действительно, было нужно», — отметил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

Главный онколог региона также позитивно оценил работу Центра амбулаторной онкологической помощи, созданного в 2021 году на базе Алейской ЦРБ. Для улучшения онкологической помощи населению клиника была оснащена современным медицинским оборудованием, необходимым для диагностики онкопатологий — маммограф, компьютерный томограф, аппараты УЗИ, стойки для проведения эндоскопических исследований.

Игорь Вихлянов уверен, что активное кураторство краевых коллег поможет повысить выявляемость онкопатологий в Алейской медико-географической зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Он предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.

В 2021 году в Алтайском крае было выявлено более 11,3 тыс. случаев злокачественных новообразований, что почти на 1000 случаев больше, чем в 2020 году. При этом, более половины всех выявленных впервые онкопатологий (56,9%) были диагностированы на I и II стадии, когда они уверенно поддаются лечению.

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