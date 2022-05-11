Сыктывкар, 11 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Коми подготовили законопроект о выплатах пострадавшим в ДНР и ЛНР должностным лицам, сообщает республиканское правительство.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

Выплату в пять млн рублей получат семьи погибшего служащего из Коми, который принимал непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры на территориях ДНР и ЛНР.

Раненым при выполнении работ в ЛНР и ДНР чиновникам из Коми будет положена выплата в три млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, под Харьковом погиб стрелок из Коми.