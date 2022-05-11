Пекин, 11 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. США должны в кратчайшие сроки отменить повышенные пошлины на продукцию из Китая. Об этом 11 мая заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Настало время, чтобы американское правительство переосмыслило политику по применению повышенных пошлин в отношении КНР и в кратчайшие сроки их отменило», — сказал Чжао Лицзянь.

Он отметил, что повышенные тарифы на китайскую продукцию невыгодны как самим США, как и всему миру.

По словам дипломата, Китай намерен развивать торгово-экономические отношения с США на взаимовыгодной основе, поскольку «в торговой войне не бывает победителей».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность отмены таможенных пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных администрацией Дональда Трампа. При этом он уточнил, что по этому поводу пока нет никакого решения.