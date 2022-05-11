Херсон, 11 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. С просьбой о включении Херсонской области в состав РФ обратятся к президенту России Владимиру Путину власти этого региона. Об этом 11 мая сообщил на пресс-конференции заместитель главы областной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По словам Стремоусова, Херсон — это Россия, и потому никаких республик на территории Херсонской области создаваться не будет.

Также он отметил, что законно проведенный в Крыму референдум о присоединении полуострова к России не восприняло мировое сообщество, сделавшее все для того, чтобы РФ не воспринимали в качестве полноценного субъекта мирового сообщества.

«Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал замглавы областной военно-гражданской администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил что Запад постоянно напоминает о том, что Россия должна потерпеть военное поражение.