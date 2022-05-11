Рас-эль-Айн, Сирия, 11 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Боевики ряда террористических группировок, действующих на севере Сирии, вступили в конфликт друг с другом. Об этом 11 мая сообщает информационное агентство SANA.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

По данным журналистов, боевые действия между группировками, которые получают поддержку со стороны турецкой армии, начались в городе Рас-аль-Айн в провинции Хасака.

Отмечается, что в результате столкновений ранения получили десятки боевиков и мирных жителей города.