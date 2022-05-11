Красногорск, , 13:19 — REGNUM В программе обновления экономики Подмосковья особая роль уделяется импортозамещению. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Новая экономика Подмосковья включает в себя в первую очередь импортозамещение. У нас 120 проектов по импортозамещению. У нас льготная — за 1 рубль, выдача земли под такие проекты. Объем инвестиций составит 104 млрд рублей», — сказал Воробьев.

Всего благодаря реализации проекта по развитию импортозамещения на территории региона планируется создать порядка 14 тыс. рабочих мест.

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