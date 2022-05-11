Лавров: Россия и Оман работают над безвизовым режимом
Маскат, 11 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Власти России и Омана в настоящее время работают над безвизовым режимом, заявил 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Будем совершенствовать договорно-правовую базу, включая завершение работы над соглашением о введении безвизового режима для наших людей», — сказал Лавров на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти Омана получили подробную информацию о развитии ситуации вокруг Украины и о её «геополитическом преломлении».
Читайте также: Лавров: Россия подробно информировала Оман о ситуации вокруг Украины