Маскат, 11 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Власти России и Омана в настоящее время работают над безвизовым режимом, заявил 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Будем совершенствовать договорно-правовую базу, включая завершение работы над соглашением о введении безвизового режима для наших людей», — сказал Лавров на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что власти Омана получили подробную информацию о развитии ситуации вокруг Украины и о её «геополитическом преломлении».

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