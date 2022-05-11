Ульяновск, , 13:15 — REGNUM В Ульяновской области снижается смертность от ковида и количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую статистику публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 11 мая, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 9 и 10 мая выявлено соответственно 36 и 34 носителя инфекции SARS-CoV-2.

Вылечились от ковида в Ульяновской области 196 347 жителей, в том числе 10 мая выздоровели и выписаны 75 пациентов. Доля вылечившихся составляет 97,11%. В то же время госпитализированы в ковид-стационары ещё 12 больных.

Последние трое суток в Ульяновской области умирают по одному пациенту с коронавирусом — всего от ковида скончались 4658 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Ульяновской области составляет 43,9%.

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