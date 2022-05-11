Ульяновск, 11 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается смертность от ковида и количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую статистику публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 11 мая, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 189 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 9 и 10 мая выявлено соответственно 36 и 34 носителя инфекции SARS-CoV-2.

Вылечились от ковида в Ульяновской области 196 347 жителей, в том числе 10 мая выздоровели и выписаны 75 пациентов. Доля вылечившихся составляет 97,11%. В то же время госпитализированы в ковид-стационары ещё 12 больных.

Последние трое суток в Ульяновской области умирают по одному пациенту с коронавирусом — всего от ковида скончались 4658 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Ульяновской области составляет 43,9%.