Донецк, 11 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Гражданских лиц на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не осталось. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

По его словам, подразделения республики смогут действовать на территории предприятия, так как все мирные граждане покинули её.

«Что касается гражданских, по нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР также объявил о новом этапе — освобождении республики в её конституционных границах.

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