Кош-Агачский район, Алтай, 11 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту безвестного исчезновения 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из к/ф «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой – Гутара – Тагул». реж Владимир Медведев. 2018. Россия

По предварительным данным, незарегистрированная группа из восьми туристов сплавлялась по реке Аргут 7 мая на двух надувных лодках. При прохождении порога «Прорыв Сапожникова» один из туристов выпал из лодки, после чего его унесло течением.

«Попытки остальных участников сплава оказать товарищу какую-либо помощь успеха не принесли, сообщить о происшествии и позвать на помощь спасательные службы не представилось возможным ввиду того, что сплав осуществлялся в труднодоступной местности, где отсутствовала мобильная связь и пешие тропы», — отметили в ведомстве.

О происшествии друзья пропавшего сообщили спустя два дня пограничникам в селе Джазатор Кош-Агачского района. Спасатели организовали поисковую операцию. Тем временем, следователи выясняют, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.