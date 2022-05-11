Владимир, , 13:14 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы пять пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

11 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 953 случая заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 220 пациентов, в том числе 37 — за последние сутки.

За весь период скончались 3447 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.