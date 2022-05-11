Салехард, , 13:13 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 11 мая за сутки госпитализировали шесть человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 31 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 15 ямальцев. Заразились коронавирусом 16 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 11 мая зарегистрировано 136 796 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 373 человека, 1040 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале коронавирус выявили ещё у 17 человек