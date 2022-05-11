Самара, 11 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бывшего главного специалиста АО «Самаранефтегаз», подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу в Самарской области. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, фигурант уголовного дела, который являлся лицом, выполняющим управленческие функции в организации, с 2018 гада по 2020 год получил от лиц из числа руководителей подрядной организации свыше шести миллионов рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за сокрытие нарушений организацией технического задания на выполнение работ по инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов, а также ускорение согласования исполнительной документации по нему», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении бывшего главного специалиста производственного отдела реконструкции скважин управления буровых работ АО «Самаранефтегаз» было возбуждено уголовное дело по признакам получения коммерческого подкупа.

Сообщается, что подозреваемый был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.